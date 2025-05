Feuerwehr Remscheid

FW-RS: PKW-Brand greift auf Gebäude über - eine Person verletzt

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Remscheid in den frühen Morgenstunden gegen 03:50 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Straße Unterreinshagen alarmiert. Vor Ort stand ein PKW in unmittelbarer Nähe zu den angrenzenden Gebäuden einer Hofschaft in Vollbrand. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen, was die Lage erheblich verschärfte.

Erschwert wurden die Löscharbeiten durch eine massive Rauchentwicklung innerhalb der Hofschaft. Zu Beginn des Einsatzes war unklar, ob sich noch Personen in den betroffenen Gebäuden aufhielten. Dies konnte im weiteren Verlauf jedoch ausgeschlossen werden.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Zudem wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um bei Bedarf eine Brandbekämpfung über Wenderohre vorzunehmen.

Insgesamt waren 19 Personen von dem Vorfall betroffen. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die übrigen Bewohner konnten während der Einsatzmaßnahmen vorübergehend bei Nachbarn unterkommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren, sodass keine weitere Unterbringung notwendig war.

Die Feuerwehr Remscheid war mit etwa 42 Einsatzkräften vor Ort. Ergänzend kam Unterstützung von der Feuerwehr Wuppertal, die zwei Rettungsmittel zur Verfügung stellte. Die Maßnahmen dauerten bis etwa 06:00 Uhr an. Währenddessen musste die Straße Unterreinshagen zeitweise voll gesperrt werden.

