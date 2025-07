Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Balkon in Brand

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr sorgte ein Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus dafür, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Polizeireviers Kehl sowie ein Rettungswagen in die Straße "Weinbrennernplatz" ausrücken mussten. Anwohner versuchten den Brand mit Hilfe von Feuerlöschern zu löschen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar.

/ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell