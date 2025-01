Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuerwehreinsatz in Mehrparteien Haus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zeven (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Zevener Stadtgebiet. Die Feuerwehren Zeven und Brauel wurden mit dem Stichwort F2-Y alarmeiert. In einem der Kellerräume ist ein elektronisches Bauteil verschmort und sorgte für erhebliche Rauchbildung ohne Feuer. Die 25 Personen, die im betroffenen Mehrparteien Haus gemeldet sind, konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehren entfernten das Bauteil und lüfteten mittels Druckbelüfter das Gebäude. Nach ca. einer Stunde konnten alle Bewohner wieder zurück in Ihre Wohnungen. Neben den genannten Feuerwehren war auch der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert und vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell