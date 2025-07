Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit Motorrad

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der B500.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 18.40 Uhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern die Schwarzwaldhochstraße von Baden-Baden in Richtung Bühlerhöhe. In einer Linkskurve kurz vor dem Parkplatz Helbingfelsen geriet mindestens einer der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn, weshalb zwei entgegenkommende Pkw-Fahrer stark abbremsen mussten. Ein hinter den Autos fahrender 53-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seiner Ducati auf den vor ihm bremsenden Pkw auf. Bei der Kollision wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Gruppe der drei Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Baden-Baden. Nach ersten Ermittlungen waren die drei Kradfahrer bereits zuvor Zeugen aufgefallen, da sie den Streckenabschnitt mehrfach mit hoher Geschwindigkeit befuhren. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl sind nun auf der Suche nach Zeugen: Wer Hinweise auf die Gruppe der Motorradfahrer oder zu dem Kradfahrer, welcher auf die Gegenfahrbahn kam und die Bremsung auslöste, geben kann, wendet sich unter der Telefonnummer 07223/808470 an die ermittelnden Beamten.

/bab

