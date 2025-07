Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Klopstockweg zu einem Einbruchsversuch durch bislang unbekannte Täter. Gegen 17 Uhr versuchten zwei Personen eine Wohnungstür aufzuhebeln. Der Wohnungsinhaber befand sich zum Tatzeitpunkt jedoch in seiner Wohnung und wurde auf die Geräusche an seiner Tür aufmerksam. Als er die Tür öffnete, erblickte er eine männliche und eine weibliche Person, die sich unmittelbar daraufhin vom Tatort entfernten. Der männliche Täter war etwa 170 Zentimeter groß, von kräftiger Statur, trug eine FFP2-Maske und hielt ein Aufbruchswerkzeug in der Hand. Über die weibliche Person liegt keine genaue Beschreibung vor. An der Wohnungstür entstanden Hebelspuren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 um Zeugenhinweise.

/ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell