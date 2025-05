Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Audi Q8 auf Parkplatz der Emsland Hallen beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag, 16. Mai wurde zwischen 10 und 15 Uhr ein auf dem Parkplatz der Emsland Hallen in Lingen abgestellter graue Audi Q8 von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend fuhr dieser davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell