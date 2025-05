Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Holzerntemaschine brennt im Waldgebiet aus

Lähden (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr geriet im Waldgebiet an der Clemenskoppe in Lähden eine Holzerntemaschine während laufender Forstarbeiten in Brand.

Trotz Auslösung der Selbstlöscheinrichtung breitete sich das Feuer schnell aus und konnte nicht rechtzeitig eingedämmt werden. Die Maschine brannte vollständig aus. Darüber hinaus wurde eine Fläche von etwa 30 Quadratmetern des angrenzenden Waldbodens durch die Flammen beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 750.000 Euro.

Die Feuerwehr war zügig vor Ort und konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

