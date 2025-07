Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Psychisch auffällige Person

Oberwolfach (ots)

Ein psychisch auffälliger polizeibekannter 29-Jähriger soll seit mehreren Tagen des Öfteren unbefugt ein Grundstück in der Straße Frohnbach betreten und eine Anwohnerin verbal beleidigt haben. Als der Störenfried das Grundstück am Sonntagmorgen erneut betrat und herumschrie, wurde die Polizei alarmiert. Daraufhin soll der Mann das Grundstück verlassen und dabei die Heckscheibe eines geparkten Pkw beschädigt haben. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Haslach konnte den Mann auf der Straße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Da sich der Wohnsitzlose aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten verhielt musste er mit Handschließen geschlossen werden. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht verletzt. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes des Tatverdächtigen wurde die Unterbringung in eine Fachklinik veranlasst.

/vo

