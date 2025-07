Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Brand

Neuried (ots)

Zu einem Brand in der Badstraße kam es am Dienstagmorgen in Neuried-Altenheim. Gegen 6:25 Uhr wurden Einsatzkräfte alarmiert, als Rauch aus einem Lagerkomplex drang. Insgesamt 60 Wehrleute der Feuerwehren Neuried, unterstützt durch Wehren aus Offenburg und Kehl, konnten den Brand in der Industriehalle schnell unter Kontrolle bringen und um 7:30 Uhr "Feuer aus" melden. Die Ursache für den Brand und die genaue Brandausbruchstelle ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich befinden. Verletzte wurden bislang nicht bekannt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell