Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Anlagenbetrug

Offenburg (ots)

Ein 51-jähriger Mann wurde seit dem letzten Monat Opfer eines Anlagenbetruges im Internet. Über eine Internetplattform wurde er an einen Messenger Dienst weitergeleitet, in dem ihm empfohlen wurde, über eine weitere lukrative Plattform eine größere Summe Geld anzulegen. Insgesamt tätigte der Geschädigte Investitionen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrags. Letztlich wurde er durch seine Hausbank auf den Anlagebetrug aufmerksam gemacht. Als er den Betrug erkannte, war das Geld bereits verschwunden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin:

· Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. · Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen nachweisen. · Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. · Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere "Siegel") sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen. · Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell