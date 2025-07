POL-OG: Baden-Baden - Vollbremsung

Gaggenau (ots) - Eine VW-Touran-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am Samstag, von 11 Uhr bis 19 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrum im ersten Obergeschoss, in der Theodor-Bergmann-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW-Touran, welcher vorwärts eingeparkt in der Parklücke stand. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer ...

