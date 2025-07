Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ölwanne aufgerissen

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr kam es auf der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lastkraftwagen einen dort installierten Unterflurmüllbehälter übersah und deswegen Öl verlor. Der Lastkraftwagen befuhr die Lange Straße in Richtung Leopoldsplatz, dabei übersah der 69-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens einen dort installierten Unterflurmüllbehälter und fuhr darüber. Dabei wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, was zu einem Ölverlust führte. Der Bauhof wurde informiert und reagierte schnell, indem er das ausgetretene Öl mit Bindemittel abstreute und die Fußgängerzone entsprechend absicherte. Aufgrund des Vorfalls kam es zu Beeinträchtigungen im Lieferverkehr innerhalb der Fußgängerzone. Der betroffene Lastkraftwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro. /ra

