Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33) Autofahrerin mit knapp zwei Promille unterwegs (22.062025)

Konstanz, B33 (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag eine betrunkene Autofahrerin auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach aus dem Verkehr gezogen. In den frühen Morgenstunden teilte ein Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden BMW in der Byk-Gulden-Straße mit. Im Rahmen der Fahndung konnte der Wagen schließlich auf der Bundesstraße 33 im Bereich "Allensbach-Mitte" festgestellt und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest bei der 22-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die junge Frau musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie muss sich in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell