Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zeugen gesucht

Wegen Sachbeschädigungen in den vergangenen Tagen in Laupheim ermittelt die Polizei.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, waren in der Nacht von 25. auf 26. März Vandalen in der Bühler Straße unterwegs. Vermutlich in den Nachtstunden schlug ein Unbekannter auf den Postbriefkasten ein. Der wurde erheblich beschädigt und musste ersetzt werden. Das tat die zuständige Behörde, so dass der Briefkasten in den Folgetagen wieder für den Einwurf von Briefsendungen genutzt werden konnte. Zwischen Donnerstag und Samstag machte sich ein Unbekannter erneut an dem Briefkasten zu schaffen. Wie bereits bei der ersten Tat wurde der Briefkasten so demoliert, dass ein nochmaliger Austausch erforderlich sein wird. Die Polizei Laupheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 07392/96300 zu melden. Die Schadenshöhe lässt sich mit jeweils rund 550 Euro beziffern.

++++0592188 0603758 (TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell