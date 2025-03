Ulm (ots) - Zum Fototermin des PP Ulm am 30.03.2025, 08.07 Uhr Am Sonntagmorgen, um 07.41 Uhr, informierte die Feuerwehrleitstelle die Polizei über einen Brand in Bernstadt. Dort brannte es in den Räumlichkeiten eines Jugendraumes im gleichen Gebäude, in dem die Feuerwehr ihren Sitz hat. In der Nacht war in den Räumlichkeiten eine Veranstaltung. Von den zur Nachtzeit verantwortlichen Personen konnte bisher noch ...

mehr