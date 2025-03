Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Gebäudebrand

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm am 30.03.2025, 08.07 Uhr

Am Sonntagmorgen, um 07.41 Uhr, informierte die Feuerwehrleitstelle die Polizei über einen Brand in Bernstadt. Dort brannte es in den Räumlichkeiten eines Jugendraumes im gleichen Gebäude, in dem die Feuerwehr ihren Sitz hat. In der Nacht war in den Räumlichkeiten eine Veranstaltung. Von den zur Nachtzeit verantwortlichen Personen konnte bisher noch niemand erreicht werden. An dem Gebäude wurde eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. In den Räumlichkeiten gab es grundsätzlich keine brandgefährlichen Gegenstände. Zur Ursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 EUR geschätzt. In Brandortnähe wurde ein junger Mann mit blutenden Wunden angetroffen. Ob dieser mit der Brandentstehung etwas zu tun hat ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Es wurden Spuren gesichert und Personen vernommen, die aber noch nicht abgeschlossen sind.

+++++++++++++++++++++++++++ 603806

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell