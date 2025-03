Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Anhänger löste sich vom Auto

Ulm (ots)

Am Freitag, 28.03.2025, gegen 18.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Gespann im Stadtteil Schnaitheim auf der Aalener Straße in Richtung Stadtmitte. Der Fiat Ducato hatte einen Anhänger angehängt. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich der Anhänger kurz nach Fahrtbeginn. Der Anhänger prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR. Möglicherweise war der Anhänger nicht vorschriftsmäßig angehängt worden. Das Abreißseil, das beim Trennen die Bremse hätte auslösen sollen, war ebenfalls nicht angebracht.

