POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto verlor Vorderrad

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13.50 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger entlang der Schloßhaustraße. Plötzlich verlor er das linke Vorderrad. Dieses prallte gegen einen entgegegnkommenden Audi. Am Suzuki des Verursachers und am Audi entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 2.000 EUR. Der Unfallverursacher gab an, dass sein Auto erst kürzlich in Reparatur war wegen einem Schaden an der Vorderachse. Möglicherweise war das Rad nicht richtig befestigt, bzw. die Radmuttern nicht nachgezogen worden.

