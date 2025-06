Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall am Autobahnkreuz Hegau an der Ausfahrt nach Konstanz/Singen - Polizei sucht Zeugen (22.06.2025)

Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau am Sonntagmittag. Gegen 12.55 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem weißen Renault Traffic in Richtung AK Hegau unterwegs. Nachdem er einen auf der rechten Spur fahrenden schwarzen VW Golf eines 20-Jährigen überholte scherte er kurz vor ihm wieder ein, um die Autobahn am AK Hegau in Richtung Konstanz/Stockach zu verlassen. Im stockenden Verkehr kam es dabei zum Auffahrunfall. Dabei entstand Blechschaden an den beiden Autos in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Da beide Beteiligten verschiedene Angaben zum Unfallhergang machen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

