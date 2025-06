POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Bademeister ins Gesicht (21.06.2025)

Allensbach (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 500,- EUR sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 12.15 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in der Straße "Zum Riesenberg" ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte den abgestellten VW Tiguan an der Türe hinten rechts und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Ohne den ...

mehr