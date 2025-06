POL-KN: (Vöhrenbach, Lkr. SBK) Mann wird niedergeschlagen - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung (21.06.2025)

Oberndorf (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 200,- EUR sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr auf LIDL-Parkplatz in der Neckarstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte einen abgestellten BMW an der hinteren rechten Stoßstange und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Ohne ...

