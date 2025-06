Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Goldenen Porsche 911 auf dem Parkplatz des Aldi touchiert - rund 2.000 Euro Schaden (20.06.2025)

Konstanz (ots)

Mindestens 2.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag an einem auf dem Parkplatz des Aldi in der Oberlohnstraße abgestellten Auto verursacht. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein Unbekannter - vermutlich mit einem Einkaufswagen - den hinteren linken Kotflügel des goldfarbenen Porsche 911. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verursacher.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell