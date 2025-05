Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einhandmesser sichergestellt

Görlitz (ots)

Der Samstag war erst wenige Minuten alt, als die an der Görlitzer Altstadtbrücke eingesetzten Bundespolizisten auf einen Radfahrer aufmerksam wurden. Der Mann, der mit seinem Drahtesel auf der Hotherstraße unterwegs war, wurde angehalten und überprüft. Dabei ging der Blick auch in die mitgeführte Bauchtasche des 19-Jährigen. In der Tasche kam ein verbotenes Einhandmesser zum Vorschein. Das Messer stellten die Beamten sicher. Gegen den in der Neißestadt lebenden Ukrainer wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. In diesem Zusammenhang erwartet ihn ein Bußgeldbescheid.

