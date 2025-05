Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Äthiopier reisen unerlaubt mit dem Zug ein

Görlitz (ots)

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Görlitz einen aus Zgorzelec eingefahrenen Zug. Dabei trafen sie auf zwei ausweislose Nordafrikaner. Die Männer, die eigenen Angaben nach 21 und 22 Jahre alt sind und aus Äthiopien kommen, wurden in Gewahrsam genommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten die beiden mit der Bahn bis nach Dresden reisen. Daraus wurde schließlich nichts, am Sonntag wurde das Duo nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell