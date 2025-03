POL-ME: Auseinandersetzung mit Messer: Polizei fasst Tatverdächtigen - Geschädigter leicht verletzt - 2503095

Polizei Mettmann

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Samstagabend, 22. März 2025, einen 45-jährigen Mann festgenommen, der zuvor einen 33-Jährigen nach einem Streit mit einem Messer leicht verletzt haben soll.

Das war geschehen:

Gegen 18 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei wegen einer verdächtigen Person, die blutverschmiert und mit einem Messer vor einem Lebensmittel-Einzelhandel an der Friedrichstraße in Monheim am Rhein gesehen wurde. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte einen 45-jährigen Ukrainer an der direkt gegenüberliegenden Polizeiwache antreffen und festnehmen.

Der Tatverdächtige wies Blutanhaftungen an seiner Kleidung auf und war stark alkoholisiert. Da jedoch vor Ort kein Geschädigter angetroffen werde konnte und die Polizei zunächst davon ausging, dass der Mann möglicherweise jemanden mit dem Messer schwer verletzt hatte, fahndete sie unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhunds nach einem Geschädigten.

Durch Hinweise von Zeuginnen und Zeugen konnte ein 33-jähriger Monheimer ermittelt und zuhause angetroffen werden. Der Tatverdächtige geriet nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mit diesem gegen 17:40 Uhr in einer Unterführung an der Weddinger Straße in Streit. Dabei verletzte der 45-Jährige den ebenfalls alkoholisierten Geschädigten mit einem Messer leicht am Daumen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht.

Ein in der Polizeiwache durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von ungefähr 2,8 Promille. Zur Beweisführung wurde ihm eine ärztlich angeordnete Blutprobe entnommen. Der Mann musste zur Ausnüchterung sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Gewahrsam verbringen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

