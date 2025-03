Polizei Mettmann

POL-ME: 67-jähriger Motorradfahrer verletzt - 2503094

Velbert (ots)

Als am Freitagvormittag, 21. März 2025, ein 60-jähriger VW-Fahrer in Velbert-Langenberg auf der Fahrbahn wenden wollte, kollidierte er mit einem nachfolgenden Motorradfahrer. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Velberter mit seinem VW Eos die Bonsfelder Straße in Richtung Nierenhof. In Höhe der Hausnummer 47 hatte er aufgrund eines Rückstaus die Absicht, auf der Fahrbahn zu wenden. Im Wendevorgang missachtete er einen 67-jährigen Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner BMW R1250R den 60-Jährigen überholen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 67-Jährigen erstmedizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Sowohl der VW Eos als auch die BMW R1250R wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 35.000 Euro.

