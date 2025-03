Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2503093

Erkrath / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Montagmittag, 17. März 2025, bis Dienstagnachmittag, 18. März 2025, kam es in Haan-Gruiten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin eines 25 Jahre alten blauen Opel Corsas mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann befuhr im Tatzeitraum die Mettmanner Straße in Richtung Mettmann. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der- oder diejenige unmittelbar hinter der Einmündung zur Osterholzer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Fahrer oder die Fahrerin mit einem Verkehrszeichen und beschädigte dies erheblich. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin anschließend von der Tatörtlichkeit. Ein Zeuge stellte am Dienstagnachmittag den frischen Unfallschaden fest und alarmierte die Polizei. Im Rahmen erster Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug im Nahbereich antreffen. Der Halter gab an, das Auto zuletzt unverschlossen an der Talstraße geparkt zu haben.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt:

Wer hat gesehen, wie der blaue Opel Corsa B mit einer starken Beschädigung im Frontbereich auf der Mettmanner Straße kurz vor der Pastor-Vömel-Straße in Gruiten-Dorf abgestellt wurde oder kann Angaben zu dem Fahrer des Unfallautos sowie zum Unfallhergang machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In der Zeit von Sonntag, 16. März 2025, bis Dienstag, 18. März 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Bahnstraße in Erkrath. Die Fahrerin eines grauen BMW iX1 parkte ihr Auto am Sonntag gegen 14 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 10. Als sie am Dienstag gegen 14:10 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden links am Fahrzeugheck fest. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

