POL-PDNR: Schulwegkontrolle zu Schulanfang

Rüscheid (ots) - Am vergangenen Wochenende kam im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zu einem versuchten Einbruch in den Kindergarten in Rüscheid. Bisher unbekannte Täter versuchten Außentüren des Kindergartens aufzuhebeln. Die Täter sind nicht in das Anwesen eingedrungen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. ...

mehr