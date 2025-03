Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Polizeikommissariat Geestland

Cuxhaven (ots)

Verkehrsverstöße

Am Samstag, 01.03., bemerkten Beamte des PK Geestland zwei E-Scooter, welcher auf der in Langen geführt wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass einer der E-Scooter ohne Kennzeichen und ohne Versicherung geführt wurde. Bei dem zweiten E-Scooter war das Versicherungskennzeichen mit dem Ablauf des Monats Februar auch abgelaufen und der Scooter somit auch nicht mehr versichert. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Am Samstag, 01.03.2025, gegen 06:20 Uhr wurde der Polizei Geestland eine Verkehrsunfallflucht in Geestland/Holßel gemeldet. Hier waren im Holßeler Kreisel diverse Verkehrszeichen beschädigt worden. Im Nahbereich konnte der 47-Jährige Unfallbeteiligte an einem PKW angetroffen werden, wie dieser seinen Reifen wechselte. Es konnten vor Ort Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und im Anschluss der Führerschein sichergestellt wurde.

