POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.03.2025

Bereich PK Schiffdorf:

Verkehrsunfall

Gem. Sandstedt/Hagen. Eine 20-jährige Bremerin befuhr am 28.02.2025, gegen 23.30 Uhr, mit einem Pkw die K 51 von Sandstedt in Fahrtrichtung Hagen und verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW. Dadurch kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Die 20-Jährige wurde nicht verletzt, aber es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am PKW (2000,- Euro).

Verdächtige Umstände

Loxsetdt/Hagen. Am Freitag, dem 28.02.2025, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, haben ausländische Mitbürger auf den Parkplätzen von Einkaufsläden in den Ortschaften Loxstedt und Hagen Unterschriften- und Geldsammlungen durchgeführt. Laut Hinweisen, soll es sich um eine Sammlung für behinderte Personen gehandelt haben. Da die Personen sich immer nur kurzfristig auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten aufgehalten haben, waren sie vor dem Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte bereits verschwunden. Erfahrungsgemäß ist aber zu vermuten, dass es sich um eine nicht genehmigte Sammlung gehandelt haben dürfte.

