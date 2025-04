Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Vegetationsbrände im Feilenhauerweg und in der Hans-Böckler-Straße in Remscheid

Remscheid (ots)

Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid über einen Brand, in einer Grünanlage, am Feilenhauerweg informiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden ca. 30 m² brennendes Unterholz festgestellt. Durch rasch eingeleitete Löschmaßnahmen konnte der Brand schnell gelöscht und dadurch eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Kurz danach, gegen 14 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Vegetationsbrand in die Hans-Böckler-Straße alarmiert. Aufgrund der ersten Meldungen, eines ausgedehnten Flächenbrandes, ist die Feuerwehr zunächst mit zahlreichen Einsatzkräften zur Einsatzstelle ausgerückt. Vor Ort konnten ca. 100 m² brennender Waldboden festgestellt werden. Der Brand konnte zügig durch die ersteintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Daher waren auch hier keine weiteren Maßnahmen notwendig und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden. Die Ursache für beide Brandereignisse waren wahrscheinlich spielende Kinder. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr nochmals auf die erhöhte Waldbrandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit hin und bittet die Bürgerinnen und Bürger um einen umsichtigen Umgang mit Feuer und anderen Zündquellen im Freien. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Löscheinheiten Nord, Hasten, Lüttringhausen und Lennep im Einsatz. Der Grundschutz an der Hauptfeuerwache wurde zwischenzeitig durch die Löscheinheit Morsbach sichergestellt.

