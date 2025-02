Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter haben es im Landkreis Rostock auf Diesel abgesehen

Landkreis Rostock/Eickhof (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem sich unbekannte Täter in der Ortslage Eickhof an einem auf einer Baustelle abgestellten Bagger zu schaffen gemacht und hier circa 150 Liter Dieselkraftstoff entwendet haben sollen.

Augenscheinlich hätten sich die Täter gewaltsam Zugang zum Bagger verschafft, indem sie zunächst das Dachfenster und schließlich den Tankverschluss beschädigten. Nach vorliegenden Angaben sei das Baufahrzeug bereits am 21.02.2025 auf der Baustelle abgestellt worden. Als die Arbeiten an den unmittelbar in Nähe verlaufenden Bahngleisen am Abend des 27.02.2025 aufgenommen werden sollten, wurde ein Angestellter auf den Sachverhalt aufmerksam und informierte die Polizei Bützow. Der entstandene Gesamtschaden beträgt in etwa 1000 Euro.

