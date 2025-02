Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schüler versprühte Reizgas in Parchimer Schule

Parchim (ots)

Am späten Donnerstagvormittag soll ein Schüler Reizgas an einer Regionalen Schule in Parchim versprüht haben. Betroffene klagten über Atemwegsreizungen - eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 14-jähriger Schüler in einer Pause Reizgas in der Cafeteria der Schule freigesetzt haben, ohne dabei gezielt auf Personen zu sprühen. Daraufhin klagten 9 anwesende Kinder/Jugendliche (im Alter zwischen 11 bis 16 Jahre) und sechs Erwachsene über Husten und Kratzen im Hals, was jedoch nicht medizinisch behandelt werden musste. Die Polizei konnte vor Ort den mutmaßlichen Verursacher ermitteln, der anschließend von seinen Eltern abgeholt werden musste. Gegen den iranisch stämmigen 14-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell