BPOLI LUD: Messer und Pfefferspray aus dem Verkehr gezogen

Görlitz, BAB 4 (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen sind am vergangenen Samstag bzw. Sonntag auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ein Pole (42), ein Georgier (41) sowie ein Moldauer (46) festgenommen und anschließend an die Justiz übergeben worden. In allen drei Fällen waren offene Haftbefehle im Ergebnis der Identitätsüberprüfungen ans Licht gekommen. In allen drei Fällen ...

