Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wenige Stunden nach der Entlassung macht verurteilter Dieb wieder lange Finger

Görlitz (ots)

Anfang April 2025 hatte die Bundespolizei dafür gesorgt, dass ein 30-jähriger Pole ins Gefängnis kam. Der Mann war seinerzeit in Görlitz auf der Grundlage eines Vollstreckungshaftbefehls festgenommen worden. Den Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Hannover auf den wegen Bandendiebstahls Verurteilten ausgestellt.

Nachdem die Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt war, öffneten sich dann am vergangenen Samstagmorgen die Türen der Görlitzer Justizanstalt planmäßig.

Am Nachmittag aber verfiel der Entlassene wieder in alte Muster. In einem Geschäft im Bahnhof Görlitz machte er lange Finger, ließ eine Sonnenbrille sowie ein Telefon- bzw. Adressbuch mitgehen. Den Diebstahl hatte die Ladeninhaberin beobachtet. Anschließend informierte sie die Bundespolizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell