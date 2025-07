Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Zusenhofen - Tödlicher Arbeitsunfall

Oberkirch, Zusenhofen (ots)

Ein Mitarbeiter einer Gebäudereinigung wurde am vergangenen Freitag gegen 11:50 Uhr beim Säubern eines Fensters im Obergeschoss eines Neubaus im Lindenplatz bei einem Sturz von einer Leiter schwer verletzt. Der 33-Jährige wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Mittwochnachmittag ist der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

