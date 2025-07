POL-WND: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten Barbara W.

Freisen (ots) - Am 27.06.2025 kam es um 17:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem EDEKA-Parkplatz in Freisen, wobei ein Mann beim Einsteigen in seinen PKW die Fahrertür gegen den neben ihm parkenden PKW des Geschädigten schlug und einen Schaden verursachte. Hierbei konnte der verantwortliche Fahrzeugführer videografiert werden. Zur Identifizierung des Unfallverursachers werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrer oder dem Fahrzeug machen können. Rückfragen von ...

mehr