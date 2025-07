POL-SE: Pinneberg - Polizei stellt Wohnungseinbrecher auf frischer Tat

Quickborn (ots) - Am 03.07.2025 (Donnerstag) ist es in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr im Eschenweg zum Diebstahl eines Pkw-BMW 320 d gekommen. Der entstandene Schaden wird auf 25.000,- bis 30.000,- Euro geschätzt. Das Fahrzeug war am Vorabend im zum Haus gehörenden Carport abgestellt worden. Am Morgen stand das Fahrzeug nicht mehr an seinem Abstellort. ...

