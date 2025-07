Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Diebstahl der Spendenkasse der Valentinskapelle in Güdesweiler

St. Wendel/ OT Güdesweiler (ots)

Im Zeitraum vom 04.07.2025 15:00 Uhr bis 05.07.2025 09:00 Uhr wurde versucht die Spendenkasse für die Gedenkkerzen aus der Wand herauszustemmen. Die Spendenkasse ist in die Wand eingelassen. Unbekannter Täter versuchte mit einem Brechwerkzeug diese aus der Wand zu entfernen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden an der Wand und am Putz der Kapelle. Hinweise zu dem/die Täter gibt es derzeit nicht.

