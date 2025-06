LPI-J: Mit Betäubungsmitteln erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Eine Radlerin ist beim Abbiegen auf einem Kiesweg gestürzt. Die Frau befuhr am Sonntagnachmittag den Kiesweg und wollte nach rechts in die Südstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam sie zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren Behandlung ist die 70-Jährige dann in ein Krankenhaus gekommen. Da es sich hier um einen Verkehrsunfall handelt, hat die Polizei den Unfall aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

