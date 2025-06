Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unvermittelt angegriffen und zum Teil schwer verletzt

Apolda (ots)

Bad Sulza: Am vergangenen Samstag, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung in der Nähe des Freibades. Ein 14-Jähriger war mit seinem Fahrrad unterwegs, als dieser unvermittelt durch eine Person aus einer Gruppierung vom Fahrrad getreten wurde. Daraufhin stürzte der 14-Jährige. In der weiteren Folge schlugen und traten die Personen, insgesamt zwölf, auf den 14- Jährigen ein. Dadurch erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwei Bekannte des 14-Jährigen, ebenfalls 14 Jahre, wollten schlichtend eingreifen. Hierbei wurde einer leicht verletzt, dem anderen wurde das Fahrrad geraubt. Als weitere Zeugen einschritten sowie die alarmierten Beamten eintrafen, konnte die gemeinschaftlich als Täter agierenden Gruppierung angetroffen werden. Es handelte sich ebenso um Jugendliche, zwischen 13 und 15 Jahren, mit unterschiedlicher Nationalität, unter anderem Deutsch, Syrisch und Ukrainisch, aus dem Raum Naumburg. Bei allen Personen folgten polizeiliche Maßnahmen sowie die Einleitung der fälligen Ermittlungsverfahren. Nachdem die Gruppierung geschlossen zur Dienststelle in Apolda gebracht wurde, erfolgte die Unterrichtung der Erziehungsberechtigten. Diese holten ihre Sprösslinge ab.

