Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Vereinsheim in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Samstag, dem 21.06.2025 gegen 02:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim der Gemeinde Marpingen. Hier begaben sich vermutlich drei, bislang unbekannte, männliche Tatverdächtige zu dem freizugänglichen Vereinsheim. Auf der rückwärtigen Gebäudeseite schlugen diese ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit keine vor.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per eMail an: PI-WND@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell