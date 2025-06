POL-WND: Verkehrsunfall unter alkoholischer und drogenbedingter Beeinflussung

St. Wendel-Niederlinxweiler (ots) - Am Samstag, den 14.06.2025 wurde bei der Polizei in St. Wendel beanzeigt, dass eine bislang unbekannte Person in der Verlängerung Zum Heckelchen in Niederlinxweiler an insgesamt 16 Obstbäumen jeweils Löcher mit einem Durchmesser von 18mm in die Stämme bohrten. Die Löcher sind augenscheinlich so groß, dass die Bäume gefällt werden müssen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die ...

