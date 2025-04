BPOL NRW: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - Bundespolizei verhaftet 32-Jährigen

Hagen (ots) - Am Dienstagabend (8. April) fuhr ein Mann ohne gültigen Fahrschein mit einem Schnellzug in Richtung Hagen und pöbelte mehrere Reisende an. Als er daraufhin aus dem Zug verwiesen wurde, warf er eine Dose nach dem Zugpersonal. Zudem ging er bedrohlich auf einen Zugbegleiter zu und spuckte in dessen Richtung. Gegen 21:45 Uhr bestreiften Bundespolizisten ...

mehr