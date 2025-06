POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots) - Am Freitag, den 13.06.2025, ereignete sich in der Zeit von 13:55 Uhr bis 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Heppenheimer Straße in 64658 Fürth. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken vor der Apotheke am Markt einen dort geparkten schwarzen Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beläuft ...

