POL-DADI: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots) - Hirschhorn: Am Freitag (13.06.) zwischen 10.30 und 15:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen Opel Mokka, der auf dem Parkplatz Kanueinstieg in der Jahnstraße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation ...

