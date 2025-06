Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Brand von Sperrmüll ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Darmstadt (ots)

Am Freitagmorgen (13.6.) kam es in der Bartningstraße im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand von Sperrmüll. gegen 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Ursache für den Brand noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. An dem angrenzenden Gebäude entstand durch das Feuer ein Schaden. Wie hoch dieser ist bedarf weiterer Ermittlungen. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.

