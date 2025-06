POL-DA: Scheunenbrand in Rüsselsheim Ortsteil Bauschheim Folge-/Abschlussmeldung (Erstmeldung: Auftragsnummer 5668911)

Rüsselsheim (ots) - Neben den zwei in der Liebigstraße in Haßloch aufgebrochenen Transportern (wir haben berichtet) wurden von Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag (12.06.) noch zwei weitere Transportfahrzeuge angegangen. Erbeutet wurden bei einem Fall "An den Weiden" Werkzeuge im Wert von circa 700 Euro. Bei einer weiteren Tat in der Thüringer Straße entwendeten die Kriminellen nach dem Aufbruch des Fahrzeugs ...

mehr