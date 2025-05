Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeugen

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 14. Mai, 19.30 Uhr und gestern, 06.00 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße sowie in der Waldstraße. Anschließend begaben sich der oder die Täter in die in beiden Fällen unverschlossenen, auf den Grundstücken geparkten Fahrzeuge. In einem Fall wurden unter anderem Bargeld und ein Rucksack entwendet. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124357/2025) entgegen. Die Polizei weist darauf hin: -Ziehen Sie den Zündschlüssel Ihres Fahrzeuges, auch wenn Sie auf Ihrem Grundstück parken. -Verriegeln Sie nach Verlassen des Fahrzeuges stets die Türen. -Sofern vorhanden, nehmen Sie die Diebstahlwarnanlage in Betrieb. Weitere Informationen zum Thema erhalte Sie im Internet unter www.pol izei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrz eug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gothe unter 03621-781504. (jd)

