Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ober-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag, den 12.06.2025 ereignete sich gegen 08:20 Uhr auf der B 426 bei Ober-Ramstadt an der Einmündung in die Nieder-Ramstädter-Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Beteiligt waren eine 46-jährige VW-Fahrerin aus Ober-Ramstadt und eine 47-jährige Mühltalerin mit ihrem Hyundai. Das Auto der Ober-Ramstädterin fuhr auf der B 426 an der Ampelkreuzung gerade aus in Richtung Mühltal. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug der Fahrerin aus Mühltal, welcher ihr entgegenkam und nach links nach Ober-Ramstadt in die Nieder-Ramstädter Straße abbog.

Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt in Betrieb. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von mindestens 30.000 Euro und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können.

